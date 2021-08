Autárquicas 2021. Carlos Moedas acusa Fernando Medina de alinhar com "tiques autoritários"

A um mês das eleições autárquicas, o PSD e CDS juntaram dezenas de apoiantes para ouvir mais um ataque ao principal alvo da pré-campanha. Esta quinta-feira, a coligação "Novos Tempos" apresentou os candidatos à autarquia de Lisboa.

Carlos Moedas afirmou que com o principal opositor, Fernando Medina, a culpa dos problemas nunca é assumida. Ascrescenta, inclusive, que o regime socialista "anestesiou" os lisboetas e que é preciso devolver a esperança no trabalho dos políticos e também nos independentes que traz para as listas.

A Câmara Municipal de Lisboa conta com 24 freguesias, com o PSD e o CDS a governarem quatro. O objetivo agora passa por aumentar este número e conquistar a capital.

Depois de ter ocupado o segundo lugar nas últimas autárquicas, o CDS tem dois candidatos nos primeiros cinco lugares à Câmara e a antiga deputada centrista, Isabel Galriça Neto é a cabeça de lista à Assembleia Municipal.

Carlos Moedas quer ir com tudo e daqui a um mês, os resultados vão dizer se a união foi suficiente para conseguir tirar a capital das mãos do PS.

O candidato do PSD à presidência da CML reúne, na coligação "Novos Tempos", o CDS, PPM, MPT e Aliança.

