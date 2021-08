O líder do PSD, Rui Rio, esteve esta quinta-feira, em Chaves, em pré-campanha para as autárquicas com Francisco Rodrigues dos Santos, o presidente do CDS.

A coligação PSD/ CDS para as autárquicas saiu assim pela primeira vez à rua.

O líder do PSD admitiu durante o dia que nem todos os militantes do partido possam estar alinhados para estas eleições.

As eleições autárquicas estão agendadas para 26 de setembro.