Autárquicas. Jerónimo de Sousa quer mais votos e mais mandatos

Jerónimo de Sousa diz que não estão reunidas as condições para discutir o Orçamento do Estado, uma vez que há medidas previstas para este ano que não estão a ser cumpridas pelo Governo. Declarações no segundo dia da festa do avante, que marca a rentrée política do PCP.

No segundo dia da Festa do Avante, Jerónimo de Sousa foi à Quinta da Atalaia, visitar a exposição que assinala o centenário do partido. O líder do PCP há 17 anos, não vê para já razões para se afastar da luta.

Não é tempo de refletir sobre a liderança porque há, para Jerónimo de Sousa, muita coisa por concretizar, tal como o Orçamento de Estado para 2021.

Para o PCP o país devia ir às urnas em outubro. A data das eleições está marcada e os objetivos estão claros: mais votos e mais mandatos.

Este domingo à tarde, Jerónimo de Sousa sobe ao palco principal, para intervir no comício de encerramento.