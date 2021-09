Catarina Martins apresenta lista de exigências para que haja acordo no OE2022

Catarina Martins diz que a direita tem tido um papel irrelevante neste período de pré-campanha. A coordenadora do Bloco de Esquerda esteve em Santarém para um encontro de mulheres autarcas.

O mote do discurso passou pelos direitos das mulheres, mas foi parar à lei laboral. Um tema que, para o Bloco, é importante para as negociações do Orçamento do Estado.

Por falar em Orçamento de Estado, Catarina Martins volta a avisar que há uma longa a lista de exigências para que haja um acordo com o Governo.

A coordenadora do Bloco de Esquerda diz estar atenta e desvaloriza o papel da direita na campanha autárquica e no parlamento.

O terceiro dia de pré-campanha fica marcado pelo encontro de mulheres autarcas do Bloco de Esquerda em Santarém, câmara para a qual concorre Fabíola Cardoso.

