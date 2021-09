Rui Rio desafia Governo a baixar IVA na restauração durante dois anos

Rui Rio acredita que as eleições autárquicas possam ser o início da mudança da governação do país. Em Barcelos, o presidente do PSD desafia o Governo a baixar o IVA na restauração durante dois anos.

Rio não gostou de ouvir o primeiro-ministro dizer que o PSD não apresenta ideias para o país. Por isso, insiste no tema e devolve a acusação. Diz que as propostas existem, o Governo é que as ignora.

O líder do PSD diz querer testar a coragem do Governo e desafia António Costa a baixar o IVA na restauração para a taxa mínima de 6%. Quer também que Costa se pronuncie sobre as propostas que os sociais-democratas apresentaram, em mão, sobre a reforma da justiça ou do clima.

Rui Rio esteve em Barcelos, mais uma autarquia que quer tirar ao PS. Diz que este mês pode ser o início da mudança governativa, já com os olhos postos nas legislativas de 2023. O comício de pré-campanha acabou, em Barcelos, sem uma palavra sobre Paulo Rangel - que participou na apresentação do candidato à câmara do Porto.

► VEJA MAIS: