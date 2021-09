Iniciativa Liberal em campanha no Ribatejo com equipa jovem

João Cotrim de Figueiredo esteve em campanha no Ribatejo e deu nas vistas a juventude dos candidatos.

O Iniciativa Liberal saiu às ruas de Santarém, com uma equipa jovem e determinada. Num desfile pelas ruas escalabitanas, que contou com a presença do presidente do partido abordaram-se temas como política, jornalismo e juventude.

Neste concelho, capital de distrito, o partido candidata-se com uma equipa muito jovem. Marco Gomes, o candidato à Câmara, tem apenas 24 anos, o que para João Cotrim de Figueiredo é uma vantagem.

Durante a campanha houve ainda tempo para falar sobre o recente aviso da Comissão Nacional de Eleições a António Costa.

A arruada seguiu rumo a Torres Novas, onde a candidata à Câmara Municipal é Cristina Rodrigues e onde também aqui a juventude está presente, já que o candidato à Assembleia Municipal é Pedro Sousa, com apenas 18 anos.

Por aqui, os militantes decidiram colar autocolantes na via pública. No concelho torrejano, os candeeiros e a típica calçada ficaram cobertos de Iniciativa Liberal.

