Rui Rio diz que o PS representa o sistema que quer deixar tudo na mesma e que não quer descentralizar.

O líder do PSD acusa o Governo de deixar o Porto para trás e a Câmara de Rui Moreira de não ter força para se impor.

Rio participou este domingo num desfile de carros clássicos, no antigo circuito da Boavista, ao lado do candidato do PSD.