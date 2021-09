Rui Rio acusa Governo de deixar Porto para trás 

O líder do PSD, Rui Rio, esteve este domingo numa ação de campanha, no Porto, a apoiar o candidato do partido, Vladimiro Feliz, à autarquia da cidade.

Os dois participaram num desfile de carros clássicos no circuito da Boavista, que está suspenso desde 2013, e que agora Vladimiro quer recuperar.

No final da ação, o líder do PSD acusou o Governo de estar a deixar o Porto para trás.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nas eleições autárquicas de 26 de setembro.

Quem for às urnas, vai receber três boletins de voto para a Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia.

