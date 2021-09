CDS quer "mão pesada" para agressores de polícias

O CDS quer "mão pesada" contra agressores de polícias e pede um subsídio de risco digno para os agentes de segurança.

O apelo foi feito pelo líder, Francisco Rodrigues dos Santos, que está em campanha na Madeira.

O presidente do CDS tem ainda mais um dia de campanha na Madeira, onde o partido tem a Câmara de Santana e várias juntas de freguesia e onde a coligação com o PSD que governa o arquipélago não se transpôs para todas as candidaturas nestas eleições.