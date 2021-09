Jerónimo acusa Costa de "lágrimas de crocodilo" 

Jerónimo de Sousa diz que o primeiro-ministro deita "lágrimas de crocodilo" quando critica os despedimentos da refinaria da Galp.

"Bem pode o primeiro-ministro vir carpir mágoas sobre os trabalhadores, como ainda ontem se viu, ao acusar a Galp de falta de consciência social a propósito dos despedimentos. Como se o capital monopolista, como se as grandes empresas, tivessem coração em vez de um cifrão", sustentou o dirigente comunista.

No entanto, advogou, as declarações de António Costa "não passam de lágrimas de crocodilo", uma vez que o "despedimento coletivo da Galp, bem como de outros grupos monopolistas, sem qualquer justificação económica, encontram na passividade e cooperação do Governo o estímulo para" que aconteçam.

A campanha da CDU esteve esta segunda-feira nos distritos de Beja e Setúbal com uma novidade.

