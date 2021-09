CDU acredita que vai recuperar autarquia do Barreiro ao PS

Jerónimo de Sousa acusa a gestão socialista do Barreiro de utilizar o poder para benefício próprio. Carlos Humberto, candidato à Câmara do Barreiro, diz à SIC que está convencido que a CDU vai recuperar a autarquia ao PS.

O secretário-geral comunista defendeu esta quarta-feira que a Quinta do Braamcamp, no Barreiro, só pode voltar a ser da população com a derrota do PS nas eleições de domingo, e foi recebido por uma enchente ao final da tarde.

"Uma vitória da CDU corresponderia à resolução do problema, voltando ao objetivo original que sempre existiu, que é um espaço para o lazer, para a fruição, para a qualidade do ambiente, para a atividade do desporto, e não para um negócio imobiliário por parte de um grupo económico", sustentou Jerónimo de Sousa.

O dirigente do PCP visitou durante a tarde os 21 hectares que compõem a Quinta do Braamcamp, que agora está em ruínas.

As expectativas na reconquista do Barreiro pela CDU são altas, por isso, Jerónimo de Sousa veio 'dar um empurrão' à candidatura de Carlos Humberto, que liderou a autarquia durante 12 anos.