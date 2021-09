Ventura acusa Costa de mentir no caso Galp e de nada fazer para proteger trabalhadores

André Ventura acusa António Costa de mentir no caso da Galp e de não ter feito nada para proteger os trabalhadores. A campanha do Chega esteve esta quarta-feira em Beja, um distrito onde o partido espera ter bons resultados.

No palco, o líder do Chega prometeu expulsar do país os migrantes que cometem crimes e insistiu que não tem medo das palavras.

Para o futuro, Ventura diz que não critica medidas que considera boas como a redução nos preços da eletricidade, mas quanto à Galp, volta a acusar o Governo de cinismo.