Eleições autárquicas: candidatos a Lisboa já votaram e lembram a importância do voto

Em Lisboa, os dois principais candidatos à autarquia da capital já votaram. Fernando Medina e Carlos Moedas lembraram a importância da ida às urnas neste dia de eleições.

Em São Sebastião, Fernando Medina, candidato socialista, mostra-se confiante para a reeleição. O candidato votou de manhã e o resto do dia vai ser passado em família. Fernando Medina vai acompanhar a noite eleitoral no Pátio da Galé.

Em Campo de Ourique, o candidato apoiado pelo PSD também já colocou os votos nas urnas. Carlos Moedas apelou ao voto e sublinhou a importância de um poder de proximidade.

Por norma, as autárquicas são as eleições que apresentam as taxas de abstenção mais baixas.

Os primeiros resultados serão conhecidos a partir das 21:00.

