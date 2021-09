Empate técnico em Lisboa, Rui Moreira sem maioria absoluta, Almada é do PS e Coimbra do PSD

Rui Moreira não consegue a maioria absoluta na Câmara do Porto, revela este domingo a sondagem SIC/Expresso. Coimbra passa para as mãos do PSD com a vitória da coligação Juntos Somos Coimbra, encabeçada por José Manuel Silva.

Almada mantém-se do Partido Socialista. A recandidata Inês de Medeiros conseguiu segurar a autarquia.

Uma das grandes surpresas da noite aconteceu em Lisboa: Carlos Moedas está a X pontos do recandidato socialista Fernando Medina.

PORTO

LISBOA

COIMBRA

ALMADA

Ficha Ténica Lisboa

Sondagem ICS/ISCTE/GfK Metris para SIC, realizada no dia 26 de setembro de 2021, com o objetivo de identificar o resultado da votação para as eleições para a Câmara Municipal de Lisboa em 2021.

Universo constituído por eleitores que participaram no acto eleitoral. Com recolha através de simulação de voto em urna, a amostra é constituída por 8159 entrevistas, recolhidas em 10 freguesias do Concelho de Lisboa.

A margem de erro, para um intervalo de confiança de 95%, é de +/- 1,08%

Ficha Ténica Porto

Sondagem ICS/ISCTE/GfK Metris para SIC, realizada no dia 26 de setembro de 2021, com o objetivo de identificar o resultado da votação para as eleições para a Câmara Municipal do Porto em 2021.

Universo constituído por eleitores que participaram no acto eleitoral. Com recolha através de simulação de voto em urna, a amostra é constituída por 6309 entrevistas, recolhidas em 7 freguesias do Concelho do Porto.

A margem de erro, para um intervalo de confiança de 95%, é de +/- 1,23%.

Ficha Ténica Almada

Sondagem ICS/ISCTE/GfK Metris para SIC, realizada no dia 26 de setembro de 2021, com o objetivo de identificar o resultado da votação para as eleições para a Câmara Municipal de Almada em 2021.

Universo constituído por eleitores que participaram no acto eleitoral. Com recolha através de simulação de voto em urna, a amostra é constituída por 5317 entrevistas, recolhidas em 5 freguesias do Concelho de Almada.

A margem de erro, para um intervalo de confiança de 95%, é de +/- 1,34%.

Ficha Técnica Coimbra

Sondagem ICS/ISCTE/GfK Metris para SIC, realizada no dia 26 de setembro de 2021, com o objetivo de identificar o resultado da votação para as eleições para a Câmara Municipal de Coimbra em 2021.

Universo constituído por eleitores que participaram no acto eleitoral. Com recolha através de simulação de voto em urna, a amostra é constituída por 5690 entrevistas, recolhidas em 6 freguesias do Concelho de Coimbra.

A margem de erro, para um intervalo de confiança de 95%, é de +/- 1,30%.