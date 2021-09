Tensão em Lisboa: Carlos Moedas e Fernando Medina colados

É a surpresa da noite eleitoral. A sondagem SIC/Expresso dá empate técnico entre Fernando Medina (PS) e Carlos Moedas (PSD) na corrida à Câmara de Lisboa.

Este domingo, o candidato socialista mostrou-se confiante na reeleição, enquanto o social-democrata sublinhou a importância de um poder de proximidade.

Concorrem à presidência da Câmara de Lisboa, no domingo, Fernando Medina (coligação PS/Livre), Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança), Beatriz Gomes Dias (BE), Bruno Horta Soares (IL), João Ferreira (PCP), Nuno Graciano (Chega), Manuela Gonzaga (PAN), Tiago Matos Gomes (Volt), João Patrocínio (Ergue-te), Bruno Fialho (PDR), Sofia Afonso Ferreira (Nós, Cidadãos!) e Ossanda Líber (movimento Somos Todos Lisboa).

Ficha Técnica

Sondagem ICS/ISCTE/GfK Metris para SIC, realizada no dia 26 de setembro de 2021, com o objetivo de identificar o resultado da votação para as eleições para a Câmara Municipal de Lisboa em 2021.

Universo constituído por eleitores que participaram no acto eleitoral. Com recolha através de simulação de voto em urna, a amostra é constituída por 8159 entrevistas, recolhidas em 10 freguesias do Concelho de Lisboa.

A margem de erro, para um intervalo de confiança de 95%, é de +/- 1,08%