Autárquicas: Fernando Ruas ganha Viseu e ataca António Costa

Em Viseu, o PSD voltou a conquistar a Câmara com Fernando Ruas, que assumiu a candidatura depois da morte do autarca Almeida Henriques. No distrito, que já foi o considerado o cavaquistão, o PSD recuperou nestas autárquicas a maioria no número de Câmaras conquistadas.

Oito anos depois de ter deixado a presidência da Câmara de Viseu, Fernando Ruas voltou e aos 72 anos já não se muda o estilo de fazer política.

As primeiras palavras do histórico social democrata foram para o adversário.

Uma crítica direta a António Costa que por três vezes esteve em Viseu a fazer campanha.

Esteve 24 anos à frente dos destinos da Câmara e diz que os planos que tem são para pelo menos mais quatro anos.

O antigo autarca de Mangualde tem agora pela frente um mandato de quarto anos na oposiçao, onde também tem experiência.

Depois de quatro anos com o PS a orientar os destinos do concelho, a cidade a norte do distrito voltou a ficar nas mãos do antigo autarca Francisco Lopes, um concelho onde já liderou durante 12 anos.

No total, das 13 Câmaras que agora conquistou, PSD recuperou nelas e Oliveira de Frades, perdendo apenas Mortágua.

Já o PS ficou com 10 Câmaras, com destaque para Mangualde onde há um novo presidente com o mesmo partido.

São João da Pesqueira fica agora a ser o único concelho no distrito liderado por um movimento independente de cidadãos.

