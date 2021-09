Fernando Ruas critica "intromissão" de Costa na campanha: "Veio mais vezes a Viseu do que em seis anos de mandato"

No distrito de Viseu, o PSD volta a recuperar a maioria das Câmaras. Venceu a eleição em 13 concelhos, seis dos quais em coligação com o CDS. O PS conseguiu um total de 10 autarquias, menos uma do que em 2017. Na capital de distrito, Fernando Ruas voltou a vencer a câmara, oito anos depois de ter deixado o município de Viseu.

“Constato com muito agrado que temos outra vez a coluna vertebral do distrito: Lamego, Viseu, Tondela. É um bastião, de facto”, disse o autarca.

Além da alegria pela vitória, Fernando Ruas deixou críticas à “intromissão do poder central na esfera do poder local” e acusou António Costa de ter vindo mais vezes a Viseu durante a campanha “do que em seis anos de mandato”.

“O mais difícil nesta campanha foi o somatório de populismo, de intromissão – diria eu mesmo – do próprio poder central na esfera do poder local. Acho que se deveriam separar as coisas, mas desta vez abusou-se e acho que mais parecia uma campanha de caráter nacional.”

