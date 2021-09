Autárquicas: "perder a Câmara de Lisboa foi um desastre para o PS"

Os resultados autárquicos indicam que o Partido Socialista recolheu o maior número de Câmaras, em comparação com os restantes partidos. Porém, perdeu a Câmara de Lisboa e de Coimbra para o PSD. Ricardo Costa considera que a perda dessas Câmaras, "simbólicas", foi um "desastre" para o Partido Socialista.

"As vitórias não se fazem apenas com número de Câmaras ganhas. Fazem-se com o simbolismo das Câmaras que se ganha e das que se perdem".