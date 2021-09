Fernando Medina diz que derrota é pessoal e instransmissível

O candidato do PS/Livre à presidência da Câmara de Lisboa e atual presidente do município, Fernando Medina, assumiu este domingo a derrota nas eleições e felicitou o social-democrata Carlos Moedas por “uma indiscutível vitória pessoal e política”.

“Carlos Moedas ganhou e merece as felicitações”, disse Fernando Medina. "É uma indiscutível vitória pessoal e política do engenheiro Carlos Moedas, a quem já telefonei e expressei, de forma pessoa, as minha felicitações", disse o socialista.

Fernando Medina agradeceu a todos os lisboetas, de forma "muito profunda", por lhe terem concedido o privilégio de ser Presidente da capital. Despede-se agora, "de consciência tranquila" de quem deu "o melhor pela cidade".

