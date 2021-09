Lisboa tem maioria de vereadores de esquerda, mas Moedas promete consensos

Foi a grande surpresa da noite eleitoral. Carlos Moedas é o próximo presidente da Câmara de Lisboa, depois de derrotar Fernando Medina por apenas um ponto percentual.

O social-democrata prometeu reunir consenso na autarquia, apesar da maioria de vereadores de esquerda. No discurso de vitória, falou num dia histórico em que ganhou "contra tudo e contra todos".

A seu lado, na hora da festa, estiveram os líderes dos dois principais partidos que o apoiaram, Rui Rio, do PSD, e Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS-PP. Um e outro, reivindicaram bons resultados na noite da eleição.

RUI RIO DIZ QUE O PSD ESTÁ EM "MELHORES CONDIÇÕES" DE VENCER AS PRÓXIMAS LEGISLATIVAS

Em clima festivo, Rui Rio admitiu que foi um "excelente resultado" e que o partido está em "melhores condições" de vencer as próximas legislativas, mas sem querer confirmar que é recandidato à liderança dos sociais-democratas.

FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS SUSTENTA QUE OS RESULTADOS ELEITORAIS DO SEU MANDATO "FALAM POR SI"

Francisco Rodrigues dos Santos sustentou que os resultados eleitorais alcançados no seu mandato "falam por si" e mostrou-se esperançoso que daqui para a frente possam "dar valor ao trabalho que tem vindo a ser feito".

Em aliança com o PSD em vários concelhos, o CDS venceu em cinco câmaras, menos uma do que em 2017.

O suspense marcou a noite eleitoral desde as 21:00 de domingo e das sondagens à boca das urnas que davam um empate entre Fernando Medina e Carlos Moedas, com a derrota do PS em Coimbra, para uma aliança do PSD à direita liderada por José Manuel Silva, e na Figueira da Foz, recuperada pelo ex-presidente Pedro Santana Lopes.

VEJA TAMBÉM: