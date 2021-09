Depois do PS, com 39,14% dos votos, o segundo mais votado naquela capital de distrito é a CDU, com 32,84%, e o terceiro é a coligação PSD/CDS-PP/PPM/IL/A, com 18,53% dos votos.

O socialista Paulo Arsénio foi eleito em 2017 presidente da Câmara de Beja, com maioria absoluta, recuperando para o PS o antigo 'bastião' comunista do Baixo Alentejo.