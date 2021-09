CDU "cresceu em Lisboa" e está disponível para "encontrar soluções"

João Ferreira destacou, este domingo, o crescimento da CDU em Lisboa e mostrou-se disponível para construir soluções. De acordo com a sondagem da SIC, o partido consegue ficar em terceiro lugar na capital.

O candidato à Câmara de Lisboa considera que o resultado é "indissociável" do reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos eleitos da CDU nos últimos quatro anos e da identificação dos liboetas com o projeto da CDU para a cidade.