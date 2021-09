"PCP tem vindo a perder eleições" desde primeiros anos da geringonça

Luís Marques Mendes considera que os resultados das eleições autárquicas não vão interferir com a aprovação do Orçamento do Estado para 2022, uma vez que o "PCP vai viabilizar" o documento.

"O PCP não muda de estratégia com facilidade", disse o comentador da SIC, referindo que a mudança só deve acontecer com a saída de Jerónimo de Sousa da liderança do partido.

Num comentário na SIC, Marques Mendes afirmou que o PCP se encontra "numa encruzilhada". Os comunistas "tiveram alguns ganhos de causa política importantes" com a geringonça, mas "a partir dos primeiros anos tem vindo a perder eleições".

Deixar cair o Governo, com a não viabilização do Orçamento do Estado, poderia também ter consequências políticas para o PCP, acrescenta Marques Mendes, que prevê que a Esquerda continue a dar luz verde ao documento até ao final da legislatura.