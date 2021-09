"O Chega está implantado em praticamente todo o país", alerta Júdice

José Miguel Júdice analisa o resultado do Chega nestas eleições autárquicas. Apesar do resultado ter ficado "aquém dos objetivos ambiciosos" de André Ventura, o comentador sublinha que o partido "está implantado em praticamente todo o país".

"O Chega ficou, obviamente, ficou aquém dos objetivos ambiciosos que colocou. Mas não nos iludamos: eu estava a olhar [para os resultados] que iam surgindo e o Chega está implantado em praticamente todo o país. No norte, segue-se às coligações PSD/CDS e ao PS em muitos sítios. Está no Alentejo. É um partido que vai condicionar as eleições legislativas", alerta Júdice.