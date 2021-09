PS ganha Câmara da Moita que sempre pertenceu à CDU

O PS venceu no domingo as eleições autárquicas na Moita, uma câmara do distrito de Setúbal que sempre pertenceu à CDU, quando estão apurados os resultados nas quatro freguesias do concelho.

O candidato do PS, Carlos Rodrigues Albino, conseguiu 37,63% dos votos e quatro mandatos, enquanto o atual presidente, Rui Garcia (CDU), somou 33,07% dos votos e também quatro mandatos.

Rui Garcia é também o atual presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal.

O Chega ficou em terceiro lugar, com 8,97% dos votos e um mandato.

A Câmara da Moita sempre pertenceu à CDU, com maioria absoluta até 2017.