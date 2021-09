SIC lidera audiências em noite de eleições 

A SIC foi a escolha dos portugueses na noite das eleições, no domingo, e o Jornal da Noite foi o programa mais visto do dia.

Foram mais de quatro horas de emissão especial com Clara de Sousa, Rodrigo Guedes de Carvalho e Bento Rodrigues. O Jornal da Noite - Autárquicas 2021 foi o programa mais visto do dia, com mais de 1 milhão e 130 mil espectadores.

A emissão contou com os comentários de Luís Marques Mendes, Ana Gomes, José Miguel Júdice, Francisco Louçã e Ricardo Araújo Pereira.

Também a SIC Notícias reforçou a liderança. No universo dos canais de informação, foi o mais visto ao longo das nove horas de emissão especial das autárquicas.

