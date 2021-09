Contra as expectativas, o PSD conseguiu um resultado positivo nas eleições autárquicas, elegendo presidentes em capitais de distrito como Coimbra, Faro e a grande surpresa da noite: Lisboa.

Carlos Moedas é o novo autarca de Lisboa com mais de 2.000 votos de diferença de Fernando Medina, mostrando que o PSD ainda faz oposição. Este pode ser o balão de oxigénio para o partido.

Sobre a liderança Paulo Rangel diz que "o debate (sobre os resultados) deve animar as semanas que aí vêm. A seu tempo cada militante será chamado a assumir a responsabilidade".

Apesar de já não ter a cabeça a prémio, Rui Rio não antecipa ainda se irá concorrer novamente à liderança do PSD.

"A vitória em Lisboa não é no meu interesse é no interesse de todo o partido. É uma vitória global do PSD, particularmente em Lisboa. Isto são as autárquicas nada tem que ver com a vida interna do partido. Isso depois terá o seu tempo próprio.", disse o líder do PSD.