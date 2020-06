Procurador alemão tem provas de que Maddie está morta

O procurador alemão Hans Christian Wolter revelou esta segunda-feira que tem provas de que Madeleine McCann está morta, avança em exclusivo a Sky News.

A par desta anúncio, o procurador disse que a polícia precisa de mais informações sobre o novo suspeito - conhecido por Christian B, - e apelou aos turistas britânicos para ajudar a identificar as antigas casas do suspeito.

Segundo a Sky News, as provas que o procurador possuiu não são suficientes para o suspeito ser julgado e condenado.

Hans Christian Wolter acredita ainda que existem outras vítimas britânicas de abusos sexuais por parte de Christian B e, por isso, pediu que entrem em contacto com a polícia.

"De momento, não temos provas suficientes para um julgamento no tribunal, mas temos algumas evidências" de que o suspeito foi responsável pelo desaparecimento de Maddie. "É por isso que precisamos de mais informações das pessoas, especialmente vindas dos lugares onde ele morou, para que possamos investigar esses lugares e procurar Madeleine".

A polícia britânica identificou um homem alemão como suspeito formal no desaparecimento de Madeleine McCann, em Portugal, em 2007. O homem de 43 anos está, neste momento, a cumprir pena na Alemanha por outro motivo.

O alemão terá vivido no Algarve várias vezes entre os anos de 1995 e 2007. Segundo registos telefónicos, terá estado na zona da Praia da Luz no dia em a criança inglesa desapareceu. As informações foram divulgadas esta quarta-feira em conferência de imprensa da Scotland Yard.

As autoridades britânicas estão a investigar o desaparecimento numa investigação designada "Operação Grange" e identificaram uma carrinha caravana branca de marca Volkswagen que o suspeito usou para viver e também um automóvel Jaguar ao qual teria acesso.

A polícia identificou também dois números de telemóvel, um usado pelo suspeito e que terá recebido uma chamada entre as 19:32 e 20:02 de 3 de maio na zona da Praia da Luz, e outro que iniciou o telefonema e que poderá ser uma "testemunha altamente significativa".