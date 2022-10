Artistas francesas cortam cabelo contra repressão no Irão

Mais de 50 celebridades francesas cortaram o cabelo em homenagem à jovem iraniana que morreu quando estava detida. Juliette Binoche, Marion Cotillard, Isabelle Huppert, Alexandra Lamy e Anna Mougladis fazem tarde destes grupo.

A escritora Elsa Wolinski, a filha do cartonista do Charlie Hebdo, que morreu no atentado ao jornal satírico francês, em janeiro de 2015 também demonstrou o apoio.

As manifestações no Irão estão a ser reprimidas com violência pelas forças de segurança iranianas que, de acordo com várias organizações não governamentais, já mataram mais de 150 pessoas desde meados de setembro.

A morte da jovem Masha Amini motivou também manifestações de protesto em muitos países, incluindo Portugal.