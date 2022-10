Eurodeputada corta cabelo durante discurso no Parlamento Europeu

Uma eurodeputada que representa a Suécia cortou o cabelo durante um discurso no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França, em solidariedade com as manifestações no Irão.

A eurodeputada Abir Al-Sahlani, nascida no Iraque, disse, enquanto cortava o cabelo: "Até que as mulheres no Irão sejam livres, nós estaremos convosco".

As manifestações estão a ser reprimidas com violência pelas forças de segurança iranianas que, de acordo com várias organizações não governamentais, já mataram mais de 150 pessoas desde meados de setembro.

A morte da jovem Masha Amini motivou também manifestações de protesto em muitos países, incluindo Portugal.