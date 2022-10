Jovens estudantes iranianas retiram o véu islâmico e desafiam as autoridades

Grupos de raparigas estudantes têm desafiado as autoridades em várias escolas do Irão. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram as alunas a infringirem o código sobre o uso de vestuário feminino previsto nas leis da República islâmica, em particular o uso do véu. Há também vídeos onde as jovens vão mais longe e exibem gestos obscenos em frente à imagem de líderes iranianos.

O Irão tem sido abalado por protestos após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, a 16 de setembro, três dias após ter sido detida pela polícia da moralidade por se ter recusado a usar o véu islâmico.

Pelo menos 154 pessoas morreram às mãos das forças de segurança iranianas na sequência de confrontos entre manifestantes e polícia nesta nova vaga de contestação, indicou esta terça-feira a organização não-governamental Human Rights Iran.

As imagens de jovens estudantes a agitaram os véus islâmicos é uma demonstração sem precedentes de apoio aos protestos que se repetem em vários pontos do país e um pouco por todo o mundo.

Em Karaj, a oeste da capital Teerão, um grupo de raparigas forçou um funcionário a sair da escola. Um vídeo partilhado esta segunda-feira mostra as aluna a gritarem "tenham vergonha" e a atirarem garrafas de água ao funcionário.