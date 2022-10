Cerca de 80 mil pessoas em protesto em Berlim contra regime iraniano

Cerca de 80 mil pessoas manifestaram-se este sábado em Berlim contra o regime iraniano.

Os manifestantes percorreram algumas ruas da capital alemã com bandeiras e cartazes. Alguns diziam "Mulheres, Vida, Liberdade".

No protesto também participaram iranianos, que viajaram de países da Europa, dos Estados Unidos da América e do Canadá.

As manifestações contra as políticas do Irão intensificaram-se depois de uma jovem de 22 anos ter morrido por não usar de forma correta o véu islâmico.