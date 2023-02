Costuma esperar 3 horas para fazer a digestão antes de ir à água?

A ideia tem origem num livro de escuteiros que, alertando para o risco de afogamento, recomendava que se esperassem pelo menos 90 minutos para mergulhar depois de uma refeição.

Apesar desta recomendação, se olharmos para todos os estudos publicados sobre afogamentos, nenhum identifica como fator de risco ter ou não comido antes. Falam antes de coisas como: não saber nadar, nadar em mar perigoso, consumir álcool, entre outros.

Mas vamos ao mito, que para desconstruir precisamos primeiro de perceber.

Depois de uma refeição, inicia-se o processo de digestão. Isto faz com que o sangue circulante se concentre parcialmente no sistema digestivo para que haja maior absorção de nutrientes. É daqui que surgem todas as teorias que o obrigam a ter de esperar antes de ir para o mar.

Mas será que a digestão pode mesmo parar? Para ficar a saber a resposta, não perca o vídeo.