O que se sabe dos dois novos casos suspeitos de coronavírus em Portugal

Os dois casos têm histórias diferentes: um dos pacientes esteve na China e o outro esteve em contacto com pessoas doentes na Alemanha. Ambos os doentes estão no Hospital Curry Cabral onde aguardam o resultado das análises que estão a ser feita pelo Instituto Dr. Ricardo Jorge.

A existência de dois novos casos suspeitos de coronavírus em Portugal foi avançada esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde. Já esta tarde, a DGS tinha dado conta, em comunicado, de um terceiro caso suspeito. Mais tarde, numa conferência de imprensa que contou com a presença da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, do secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, e do diretor do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Fernando Almeida, confirmou a existência de um segundo caso.

O primeiro caso é o de um homem de 44 anos, que reside na Grande Lisboa. O segundo caso suspeito é também o de um homem, de 40 anos, que também reside na Grande Lisboa e que manteve contacto com cidadãos doentes fora de Portugal e que, por isso, estava em vigilância, o que levou a que tenha sido detetado precocemente.

O total de casos suspeitos registados em Portugal sobe assim para quatro, depois de os dois primeiros terem sido avaliados como negativos.

Veja também: