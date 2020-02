A Direção Geral da Saúde anunciou esta terça-feira a existência de dois novos casos suspeitos de coronavírus em Portugal.

Já esta tarde, a DGS deu conta, em comunicado, de um terceiro caso suspeito, referindo que o "(...) doente foi encaminhado para o Hospital Curry Cabral, Hospital de Referência para estas situações". Mais tarde, em conferência de imprensa, confirmou um segundo caso.

O primeiro caso é o de um homem de 44 anos, que reside na Grande Lisboa. O segundo caso suspeito é também o de um homem, que também reside na Grande Lisboa e que manteve contacto com cidadãos doentes fora de Portugal e que, por isso, estava em vigilância, o que levou a que tenha sido detetado precocemente.

Ambos são portugueses e vão ficar internados no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

O total de casos suspeitos registados em Portugal sobe assim para quatro, depois de os dois primeiros terem sido avaliados como negativos.

DGS AVISA QUE NÃO É NECESSÁRIO USO DE MÁSCARAS EM PORTUGAL

A Direção-Geral da Saúde esclareceu também esta terça-feira que, neste momento em Portugal, não é necessário o uso de máscaras para proteção contra o novo coronavírus, com exceção dos cuidadores de eventuais infetados com a doença.

"De acordo com as indicações atuais que temos, e também de acordo com as recomendações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo da Doença (ECDC), neste momento não é necessário os cidadãos estarem a usar máscaras", disse à agência Lusa a enfermeira Goreti da Silva, do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e das Resistências aos Antimicrobianos (PPCIRA), da DGS.