Sobe para 490 o número de mortos devido ao coronavírus

O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus subiu esta terça-feira para 490, mais 64 em relação ao último balanço divulgado pelas autoridades chinesas.

Das 490 vítimas mortais, 488 são em territória chinês, uma nas Filipinas e outra em Hong Kong.

Dois novos casos suspeitos em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de dois novos casos suspeitos de coronavírus em Portugal.

Já esta tarde, a DGS tinha dado conta, em comunicado, de um terceiro caso suspeito. Mais tarde, numa conferência de imprensa que contou com a presença da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, do secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, e do diretor do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Fernando Almeida, confirmou a existência de um segundo caso.

O primeiro caso é o de um homem de 44 anos, que reside na Grande Lisboa. O segundo caso suspeito é também o de um homem, de 40 anos, que também reside na Grande Lisboa e que manteve contacto com cidadãos doentes fora de Portugal e que, por isso, estava em vigilância, o que levou a que tenha sido detetado precocemente.

Ambos são portugueses e vão ficar internados no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

O total de casos suspeitos registados em Portugal sobe assim para quatro, depois de os dois primeiros terem sido avaliados como negativos.