Terceiro caso suspeito de coronavírus em Portugal

A Direção-Geral da Saúde anunciou esta terça-feira em comunicado que "(...) foi validado o terceiro caso suspeito de infeção" pelo novo Coronavírus em Portugal, "(...) após avaliação clínica e epidemiológica".

O mesmo texto refere que o "(...) doente foi encaminhado para o Hospital Curry Cabral, Hospital de Referência para estas situações. No local, será realizada a colheita de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge".

Este é o terceiro caso suspeito registado em Portugal, depois de os dois primeiros terem sido avaliados como negativos.

DGS avisa que não é necessário uso de máscaras em Portugal

A Direção-Geral da Saúde esclareceu também esta terça-feira que, neste momento em Portugal, não é necessário o uso de máscaras para proteção contra o novo coronavírus, com exceção dos cuidadores de eventuais infetados com a doença.

"De acordo com as indicações atuais que temos, e também de acordo com as recomendações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo da Doença (ECDC), neste momento não é necessário os cidadãos estarem a usar máscaras", disse à agência Lusa a enfermeira Goreti da Silva, do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e das Resistências aos Antimicrobianos (PPCIRA), da DGS.

Governo português garante que há material para evitar contágio

O Governo português garante que o INEM e os bombeiros já receberam o material necessário para evitar o contágio do coronavírus.

Os 18 portugueses e duas brasileiras trazidos de Wuhan continuam em isolamento em dois hospitais de Lisboa. As análises às 20 pessoas são para já negativas e não há data para os novos exames aos repatriados.

China admite falhas na resposta ao coronavírus

As autoridades chinesas admitiram, pela primeira vez, falhas na resposta ao coronavírus, que poderão ter atrasado a contenção do surto. O Governo de Pequim disse mesmo que é preciso corrigir estas falhas.

O último balanço global dá conta de 430 mortos, numa altura em que foi detetado o primeiro caso na Bélgica. Há mais de 20 mil infetados na China e 180 casos pelo resto do mundo.

