"O inimigo comum não é o povo chinês, mas sim o vírus", garante embaixada chinesa

O encarregado de negócios da embaixada chinesa em Espanha, Yao Fei, declarou esta terça-feira aos jornalistas que "o novo coronavírus (2019-nCoV) não tem passaporte" e "o inimigo comum" não é o povo chinês, mas o vírus.

Durante um discurso na sede da embaixada chinesa em Madrid, Yao Fei insistiu que a única maneira de superar esse surto, que tem seu epicentro na cidade chinesa de Wuhan, será todos os países colaborarem juntos em solidariedade.

O responsável chinês agradeceu a ação do Governo espanhol, através de "um enorme e valioso apoio à China", mas lamentou a atitude dos Estados Unidos que, ignorando as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), foram um dos primeiros países a elevar o alerta ao nível mais alto e proibiram a viagem dos seus nacionais para China e proibiu a entrada de qualquer estrangeiro que tenha estado neste país durante as últimas duas semanas.

"O que os Estados Unidos estão a fazer serve apenas para causar pânico internacional e não ajuda a apoiar a China na luta contra o coronavírus", lamentou.

Na sua intervenção perante os media, Yao Fei também indicou que nos últimos dias a embaixada recebeu denúncias de "casos isolados" de chineses alvo de insultos ou discriminação por causa da sua nacionalidade, também em Espanha.

"Alguns dos nossos filhos nos seus colégios foram chamados de coronavírus", lamentou.

No entanto, o responsável chinês garantiu que não é um "fenómeno geral" e que também receberam mensagens de muitos cidadãos espanhóis anónimos que enviaram a sua solidariedade e confiança para a China.

"Acredito que os cidadãos chineses foram muito bem tratados em Espanha, com tolerância, amizade, força e apoio, e valorizamos isso muito positivamente", afirmou.

Também agradeceu as palavras do diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências em Saúde do Ministério da Saúde espanhol, Fernando Simón, afirmando que não há razão para considerar todos os cidadãos de origem asiática como casos suspeitos.

"Essas palavras deixaram-nos profundamente comovidos. Quero reiterar que o coronavírus não tem passaporte. O nosso inimigo comum é o coronavírus, não os chineses", disse Yao Fei.

O responsável pediu à sociedade espanhola que não tenha medo, porque a comunidade chinesa que voltou à Espanha está muito consciente dos riscos de contágio e colocou-se "num estado de quarentena e muitos deles ficaram em casa e evitam ter contato com amigos, vizinhos e o resto dos espanhóis".

"Quando vir chineses ou asiáticos nos parques com a boca coberta com máscaras, não precisam de ficar nervosos porque é uma atitude responsável, que, ao se protegerem, protegem a vida e a segurança de todos", explicou.

Nacho Doce

"Não precisamos de ter preocupações excessivas e muito menos pânico generalizado"

Yao Fei reconheceu que a epidemia causou "impactos consideráveis na economia da China", espera que esses impactos sejam temporários e não alterem o bom desenvolvimento da sua economia.

Elogiou o trabalho do Governo chinês pelo progresso alcançado na proteção dos seus cidadãos e da população mundial, incluindo a construção de dois hospitais com capacidade para 2.000 camas em apenas 10 dias, pois, se não fosse isso, teriam produzido muito mais casos fora da China.

No entanto, manifestou preocupação com os danos que o coronavírus poderia causar se se alastrasse num país com um sistema de saúde menos robusto e instou uma ação imediata para ajudar os países a prepararem-se para essa possibilidade.

Fei expressou confiança de que vencerão "a batalha contra o coronavírus", cuja taxa de mortalidade, lembrou, é de 2%, muito menor que a da síndrome respiratória do Médio Oriente (SARS) e também menor que a da gripe normal.

"Não precisamos de ter preocupações excessivas e muito menos pânico generalizado", insistiu.

A China elevou esta terça-feira para 426 mortos e mais de 20.400 infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

Foram 64 as mortes na China registadas nas últimas 24 horas, segundo as autoridades de Pequim.

A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus fora da China foi um cidadão chinês nas Filipinas.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

