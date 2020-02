Sobe para 426 o número de mortos devido ao coronavírus

O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus subiu esta segunda-feira para 426, mais 64 em relação ao último balanço divulgado pelas autoridades chinesas.

Das 426 vítimas mortais, 425 são em territória chinês e uma nas Filipinas. Um número que é já superior ao balanço final de mortos causado pelo surto de SARS - Síndrome Respiratória Aguda Grave (360).

Desde dezembro já surgiram mais de 19 mil casos em toda a China da doença que levou a Organização Mundial de Saúde a decretar uma emergência mundial e que já se espalhou a 20 países.

Portugueses repatriados terão de repetir análises

As análises feitas às 20 pessoas que chegaram este domingo a Portugal vindas da China, por causa do surto, deram negativo.

A ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu esta segunda-feira, em conferência de imprensa, que os portugueses estão bem e continuam sem apresentar quaisquer sintomas.

Tripulantes do Airbus A380 seguiram medidas de segurança extremas

Os passageiros saíram da China num voo fretado pela União Europeia e aterraram em Marselha. Viajaram no maior avião de passageiros do mundo, que pertence a uma companhia aérea portuguesa, a Hi Fly.

Foi um trabalho de mais de 30 horas para a tripulação, que cumpriu apertadas medidas de segurança.

China anuncia que está a testar vacina

A China anunciou com otimismo que já está a testar uma vacina, mas o resto do mundo mantém os níveis máximos de alerta.

Dezenas de países estão a realizar voos especiais para resgatar os cidadãos que estão na China, para os colocar em isolamento. Exportações e trabalho nas fábricas chinesas foram cancelados, com impacto negativo na economia mundial.

O QUE SÃO CORONAVÍRUS?

São uma larga família de vírus que vivem noutros animais (por exemplo, aves, morcegos, pequenos mamíferos) e que no ser humano normalmente causam doenças respiratórias, desde uma comum constipação até a casos mais graves, como pneumonias.

Os coronavírus podem transmitir-se entre animais e pessoas. A maioria das estirpes de coronavírus circulam entre animais e não chegam sequer a infetar seres humanos. Aliás, até agora, apenas seis estirpes de coronavírus entre os milhares existentes é que passaram a barreira das espécies e atingiram pessoas.

O QUE É O NOVO CORONAVÍRUS DA CHINA, COM O NOME 2019-NCOV?

Trata-se de um vírus da mesma família do vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (que provocava pneumonias atípicas e atingiu o mundo em 2002-2003) e da Síndrome Respiratória do Médio Oriente, em 2012.

Estes dois tipos de coronavírus são até agora os que tiveram capacidade de atravessar a barreira das espécies e de se transmitir a humanos e que apresentam quadros de alguma gravidade, explicou à agência Lusa o pneumologista Filipe Froes.

Quem denunciou o início do surto?

O ponto de origem do coronavírus foi o mercado de Wuhan, na província central chinesa de Hubei. Mas quem foi o homem que denunciou o início do surto?

Oito médicos foram detidos em janeiro por terem discutido na aplicação de mensagem WeChat a possibilidade de uma epidemia de SARS.

Li Wenliang foi o autor da primeira mensagem de WeChat onde avisava para o isolamento de sete doentes com SARS em Wuhan.

