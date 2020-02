Sobe para 1.486 o número de mortos devido ao coronavírus

O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus subiu esta quinta-feira para 1.486, mais 116 em relação ao último balanço divulgado pelas autoridades chinesas, todas na província de Hubei.

Das 1.486 vítimas mortais, 1.483 são em territória chinês, uma nas Filipinas, uma em Hong Kong e outra no Japão. Há ainda mais de 64 mil casos confirmados.

UE equaciona aquisição de equipamentos de proteção individual

Os ministros da Saúde da União Europeia reforçaram esta quinta-feira a coordenação de esforços para travar a propagação do surto e preparam-se para uma eventual falha no abastecimento de medicamentos, produzidos na China, e noutros países afetados.

Uma das medidas que Portugal poderá também vir a implementar é a realização de questionários aos passageiros que passaram por áreas afetadas ou sobre os contactos recentes que tiveram.

Dois homens terão desaparecido após denúncias de falta de condições nos hospitais de Wuhan

Na região de Hubei, as autoridades mudaram o método de diagnóstico, que passa a ser feito apenas com recurso a uma radiografia torácica e análises dos sintomas.

Perante a crescente onda de críticas à atuação governamental, Pequim anunciou a demissão de dois dirigentes do Partido Comunista de Hubei, com responsabilidades na gestão regional.

Entretanto, algumas organizações de defesa dos direitos humanos alertaram para alegados casos de desaparecimento de pessoas, depois de partilharem nas redes sociais imagens da falta de condições nos hospitais.

Impacto na economia preocupa o FMI e Bruxelas

O FMI e a Comissão Europeia estão preocupados com o impacto do coronavírus nas economias.

Apesar de ser impossível prever para já as consequências, Washington e Bruxelas vão avisando que podem ser ainda mais graves do que as causadas pela última grande epidemia da SARS.

O FMI antecipa uma forte queda e uma rápida recuperação, mas avisa que o impacto ainda é impossível de quantificar.

Veja também: