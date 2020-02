Medo de contágio do coronavírus propaga-se pelo mundo

Com dois mortos e mais de 200 casos já declarados na Coreia do Sul, há 2 cidades de quarentena, soldados isolados nos quartéis e escolas e negócios fechados.

O medo de contágio provocou mesmo uma revolta popular na Ucrânia.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.