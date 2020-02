Dois australianos retirados do cruzeiro atracado no japão em quarentena na Austrália

Seis pessoas em quarentena em Darwin

Dois australianos repatriados do cruzeiro Diamond Princess, posto em quarentena num porto do Japão ao ser detetado um caso de coronavírus, foram contagiados com o Covid-19, informaram hoje fontes oficiais.

As duas pessoas foram isoladas, juntamente com outras quatro, à chegada ao centro de quarentena em Darwin, no norte da Austrália, depois de terem manifestado problemas respiratórios e febre, indicou, em comunicado, o responsável sanitário do Governo australiano, Brendan Murphy.

O resultado das análises dos dois australianos foi positivo para o Covid-19, e os dois pacientes foram colocados numa zona de isolamento, nas instalações de Darwin, onde 164 australianos chegados na quinta-feira repatriados do cruzeiro vão passar 14 dias de quarentena.

"Dada a continua prova da propagação da infeção a bordo do Diamond Princess nos últimos dias, o desenvolvimento de alguns casos positivos depois do regresso à Austrália não é inesperado, apesar de terem feito todos os exames médicos antes de partirem" do Japão, acrescentou Murphy.

Na quinta-feira, um homem de 87 anos e uma mulher de 84, ambos de nacionalidade japonesa e já com problemas de saúde, foram as primeiras vítimas do coronavírus Covid-19 entre os 621 passageiros do Diamond Princess até agora contagiados pelos vírus.

O coronavírus Covid-19 provocou 2.236 na China continental e mais de 75 mil infetados em todo o mundo, depois de ter sido detetado na província chinesa de Hubei, no final de 2019.

Além dos mais de 2.200 mortos na China continental, morreram três pessoas no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, duas no Irão, uma nas Filipinas, uma em França, uma em Taiwan e uma na Coreia do Sul.

