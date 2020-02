Família já falou com Adriano Maranhão após a saída do cruzeiro Diamond Princess

Adriano Maranhão, o português que trabalha num cruzeiro no Japão, foi hoje transferido do navio para um hospital onde vai ficar internado. A família está agora mais tranquila. O repórter Miguel Ângelo Marques falou com a mulher, já depois de Emmanuelle Maranhão ter conseguido falar com o marido, após a saída do navio.

O português infetado com o novo coronavírus no cruzeiro Diamond Princess foi hoje transferido para o Fujita University Health Hospital, na cidade de Okazaki, província de Aichi. Um hospital recém-construído cuja inauguração estava prevista para abril.

