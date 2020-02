Novo caso suspeito de coronavírus surgiu em Guimarães

Há mais dois casos suspeitos de infeção por coronavírus em Portugal, uma mulher que veio de Milão e um doente que estava no Hospital de Guimarães. Ambos estão internados no Hospital de São João, no Porto, à espera do resultado dos testes.

Veja também:

MAPA INTERATIVO MOSTRA EM TEMPO REAL OS PAÍSES AFETADOS PELO CORONAVÍRUS