Dois casos suspeito de coronavírus em Portugal

EM ATUALIZAÇÃO

Surgiu hoje um novo caso suspeito de coronavírus em Portugal, que se junta a outro divulgado pela DGS ontem à noite. Surgiu em Guimarães e doente está a ser encaminhado para o Hospital de São João, no Porto, onde será sujeito a testes para despistar a infeção pelo Covid-19.

De acordo com o que a SIC apurou, trata-se de um homem de Guimarães que regressou na passada sexta-feira de Milão, onde participou na Feira de Calçado.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira à noite a existência de um outro caso suspeito de Covid-19 em Portugal.

Em comunicado, a DGS refere que se trata de uma mulher "(...) proveniente de Milão, que foi encaminhada para o Centro Hospitalar Universitário de São João".

Um outro caso suspeito em Portugal de infeção pelo novo coronavírus de uma pessoa também proveniente de Milão foi esta segunda-feira declarado negativo depois de testes realizados no CHUSJ.

Os restantes 13 casos suspeitos no país resultaram negativo após análises.

Veja também:

MAPA INTERATIVO MOSTRA EM TEMPO REAL OS PAÍSES AFETADOS PELO CORONAVÍRUS

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.