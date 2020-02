Portugal sem casos positivos de coronavírus

Portugal teve até este sábado 70 casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19), dos quais 67 deram negativo e os restantes três aguardam resultados laboratoriais, divulgou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados constam no boletim epidemiológico diário do Covid-19, segundo o qual Portugal não registava, às 18:00 deste sábado, nenhum caso de infeção.

Nas últimas 24 horas foram reportados 11 novos casos suspeitos, menos 20 face ao número de novos casos suspeitos divulgado na quinta-feira.

O boletim apenas menciona os casos registados no país. Há dois casos conhecidos de portugueses infetados pelo novo coronavírus que estão hospitalizados no Japão.

A DGS mantém moderado a elevado o risco para a saúde pública em Portugal e reitera que, "tendo em conta a situação epidemiológica mundial, é necessário considerar a hipótese da importação de casos de doença de cidadãos provenientes da China ou de outras áreas com transmissão comunitária ativa", nomeadamente de Itália, Irão, Singapura, Japão e Coreia do Sul.

Itália é o 3.º país do mundo com mais casos de infeção pelo Covi-19

Com 29 mortos e mais de mil casos confirmados, Itália é o terceiro país do mundo com mais infeções pelo Covid-19. No norte do país, as autoridades prolongaram este sábado o encerramento das escolas e universidades até dia 7 de março.

