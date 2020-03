Cerca de 120 escolas estão encerradas em França, nomeadamente nas regiões que são os principais focos do surto de Covid-19, disse hoje o ministro da Educação francês.

"Uma boa centena de escolas estão fechadas", declarou o ministro Jean-Michel Blanquer ao canal de televisão LCI, referindo-se ao encerramento de "cerca de 120" escolas.

De acordo com o ministro, serão "cerca de 35.000 alunos em Oise" (norte de Paris) e "9.000 em Morbihan" (oeste da França), centros do novo coronavírus no país.

Blanquer disse que os números "evoluem rapidamente" e que outros surtos podem "aparecer nos próximos dias".

Em Montreuil, nos arredores de Paris, as autoridades também decidiram encerrar uma turma de cerca de vinte estudantes por catorze dias, depois de um aluno acusar positivo para o vírus.

"Poderá haver medidas desse tipo também nos próximos dias", afirmou o ministro.

Não está em hipótese o encerramento total das escolas

O ministro refutou a hipótese de um encerramento total das escolas francesas, mesmo que a França, atualmente no estágio dois da epidemia, passasse para o estágio três.

"Não faria sentido limitar a todos, paralisar o país seria contraproducente", declarou.

Das 191 pessoas infetadas desde a chegada a França deste novo vírus, que apareceu na China em dezembro, quatro morreram, 12 já foram curadas e 176 estão hospitalizadas, tornando o país uma nova fonte de contaminação na Europa.

As consequências para a vida quotidiana dos franceses começam a ser sentidas. Os eventos fechados com mais de 5.000 pessoas agora são proibidos.

O Salão Internacional da Agricultura foi encurtado, a Feira do Livro, que aconteceria de 20 a 23 de março em Paris, foi cancelada e o encontro do mercado imobiliário mundial (Mipim), em Cannes, foi adiado de março para junho.

Outros eventos, como a meia maratona de Paris, foram também cancelados.

As autoridades também suspenderam as viagens escolares ao estrangeiro "até nova ordem" e a interrupção das que estavam em andamento.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.100 mortos e infetou mais de 90.300 pessoas em cerca de 70 países e territórios, incluindo duas em Portugal.

Veja também: