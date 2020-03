Conferência-performance de Gonçalo M. Tavares em Coimbra adiada por precaução contra coronavírus

O espetáculo de Gonçalo M. Tavares e Os Espacialistas previsto para hoje em Coimbra foi adiado para dia 10, por precaução, por o escritor ter participado no festival Correntes d'Escrita, onde esteve Luis Sepúlveda, diagnosticado com coronavírus.

Numa nota publicada na rede social Facebook no final da tarde de segunda-feira, o Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV) explicou que, embora Gonçalo M. Tavares não tenha tido contacto com o escritor Luis Sepúlveda no festival Correntes D'Escrita e tenha passado os últimos dias sem quaisquer sintomas, optou por adiar o espetáculo "como medida de precaução e de responsabilidade pessoal".

O jornal espanhol La Voz de Asturias noticiou no sábado que Sepúlveda, de 70 anos, é o primeiro caso confirmado na região das Astúrias, em Espanha, e está em isolamento no Hospital Universitário Central das Astúrias, em Oviedo.

Segundo a publicação, o escritor e a mulher estiveram no festival Correntes d'Escritas entre 18 e 23 de fevereiro, e os primeiros sintomas surgiram no dia 25, sendo que Luis Sepúlveda procurou ajuda médica dois dias depois.

A 21.ª do festival Correntes d'Escritas decorreu de 19 a 23 de fevereiro com a participação de quase uma centena de autores de expressão ibérica, de 14 nacionalidades, que participaram em várias atividades, como debates e encontros com público.

No domingo, a organização do festival Correntes d'Escritas anunciou que criou "um grupo de acompanhamento", depois de confirmar que o escritor chileno Luis Sepúlveda, que esteve no encontro, está infetado com o novo coronavírus.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.100 mortos e infetou mais de 90.300 pessoas em cerca de 70 países e territórios, incluindo duas em Portugal.

Das pessoas infetadas, cerca de 48 mil recuperaram, segundo autoridades de saúde de vários países.

Além de 2.943 mortos na China, onde o surto foi detetado em dezembro, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América, San Marino e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional de risco "muito elevado".

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou os dois primeiros casos de infeção em Portugal, um homem de 60 anos e outro de 33, internados em hospitais do Porto.

Um tripulante português de um navio de cruzeiros está hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.

