Aulas suspensas na ESMAE depois de confirmado caso de professor infetado com Covid-19

As aulas foram suspensas na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, depois de confirmado um caso de Covid-19 num professor. O homem de 44 anos, que esteve em Itália em fevereiro, esteve recentemente a dar uma formação numa escola de artes na Covilhã. Em Portugal, estão confirmados cinco casos do vírus.

A SIC teve acesso à carta enviada aos membros da escola, que dá conta que o estabelecimento será encerrado para aulas "até nova comunicação". Durante o encerramento, só poderão entrar na escola os trabalhadores da instituição, funcionários de limpeza, órgãos de gestão e, "se for necessário", representantes da autroridade de saúde.

