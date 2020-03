Irão vai libertar 54 mil reclusos devido ao coronavírus

O Irão irá libertar temporariamente 54 mil reclusos das prisões sobrelotadas para prevenir um surto de coronavírus. Centenas de milhares de profissionais de saúde vão ser enviados para os locais, para tratarem os presos infetados.

De acordo com o porta-voz das autoridades judiciárias iranianas, Gholamhossein Esmaili, os prisioneiros com análises negativas para o coronavírus podem sair em liberdade, mediante o pagamento de uma fiança. Numa entrevista à BBC, adiantou também que a medida só se aplica a reclusos condenados a menos de cinco anos, sendo que todos os outros não vão sair.

O número de infetados por coronavírus no Irão tem aumentado. No total, registam-se 2.922 infetados - 586 novos casos foram registados durante a noite desta quarta-feira - e já 92 pessoas morreram com o Covid-19.

As viagens dos membros do Governo iraniano foram suspensas, assim como a presença em conferências e reuniões internacionais. As autoridades asseguraram que o vírus iria ser contido, mas tem sido difícil de convencer os iranianos, visto que o surto começou por atingir 23 membros do Parlamento.